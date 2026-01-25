Профсоюз Hyundai выступил против гуманоидных роботов

Презентация концерном Hyundai Group нового гуманоидного робота Atlas неожиданно спровоцировала конфликт с профсоюзами. Представители рабочих выступили категорически против задействования этих машин на производстве, опасаясь за свои места. Это продемонстрировало грядущий новый конфликт, который ждет, пожалуй, всю планету: роботы сделают ненужной работу многих людей.

© Российская Газета

"Без согласования с нами ни один робот на наших предприятиях работать не будет!" - заявили представители профсоюзов.

Руководство Hyundai ответило, что "проработает все возможные проблемы". Специалисты же отмечают, что проблема существует и ее придется решать, причем практически всем странам. По опросам общественного мнения более половины жителей Кореи считают роботов угрозой. Больше всего боятся работники сферы обслуживания и продаж (66,7%), а также образования (60,6%). При этом 55,6% уверены, что роботы не смогут полностью заменить людей.

Опасения людей, как предупреждают социологи, могут привести и крайним формам конфликта, включая возрождения движения луддитов. В начале XIX века в Англии рабочие крушили машины по тем же причинам, что сейчас опасаются роботов - из-за боязни лишиться рабочих мест.

Эксперты считают, что необходимо работать на опережение. В первую очередь думать над тем, куда перенаправить освобождающихся в результате внедрения роботов и передовых технологий работников.