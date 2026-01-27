ChatGPT уличили в цитировании энциклопедии Илона Маска

В ответах ChatGPT начала появляться информация из Grokipedia — онлайн-энциклопедии, созданной компанией xAI Илона Маска. Об этом пишут СМИ, отметив, что новая версия модели GPT-5.2 ссылалась на Grokipedia «как минимум девять раз» при ответах на разные вопросы.

Похожие случаи заимствования были замечены и у чат-бота Claude компании Anthropic.

Grokipedia была запущена в октябре 2025-го после заявлений Маска о том, что Wikipedia «предвзята и настроена против консервативных взглядов». Ещё тогда журналисты обратили внимание на «спорное содержание новой энциклопедии». Так, часть статей выглядела как копии материалов из Wikipedia, другие косвенно поддерживали теории заговоров.

При этом ChatGPT не использовал Grokipedia в ответах на «широко обсуждаемые» и «чувствительные» темы, такие как история эпидемии ВИЧ/СПИДа.