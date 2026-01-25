Монах XI века разгадал цикл знаменитой кометы за 600 лет до Галлея

Британский астроном и математик Эдмонд Галлей, как выяснилось, не был первым, кто понял цикл знаменитой кометы, которая теперь носит его имя. Этот вывод был подтвержден в ходе исследований, проведенных профессором Саймоном Портегисом Цвартом, сообщает Лейденский университет.

© Naukatv.ru

Монах Эйлмеру из Малмсбери еще в XI веке связывал два наблюдения кометы. Эйлмер был свидетелем появления кометы в 989 и 1066 годах, и этот факт был описан летописцем XII века Вильгельмом Мальмсберийским. Ученые утверждают, что именно Эйлмер был первым, кто правильно распознал цикл кометы, связав два ее появления.

Результаты их исследований были опубликованы в книге «Дорестад и все, что было после него. Порты, городские пейзажи и путешественники в Европе, 800–1100» (‘Dorestad and Everything After. Ports, townscapes & travellers in Europe, 800-1100’).

Дать комете другое имя?

Галлей, как известно, определил периодичность кометы 1P/Halley, наблюдавшейся в 1531, 1607 и 1682 годах. Он обнаружил, что это была одна и та же комета, возвращающаяся каждые 76 лет. Однако, еще в 1066 году комету наблюдали в Китае более двух месяцев, она достигла своей максимальной яркости 22 апреля. На Британских островах комету впервые заметили 24 апреля 1066 года, и она была изображена на знаменитом гобелене из Байё.

Комета воспринималась как предвестие различных катастроф. Монах Эйлмер, будучи уже пожилым человеком, заметил, что он видел эту же комету еще в 989 году. Он также связывал ее появление с важными событиями своего времени.

Исследователи считают, что комете Галлея стоит дать другое название, поскольку она была замечена на столетия раньше.

Портегис Цварт отметил: «Этот проект доставил мне большое удовольствие, но также и трудности, ведь работа в междисциплинарной команде требует особого подхода. В будущем мы планируем провести дополнительные исследования других подобных периодических комет».

Таким образом, новое открытие о связи Эйлмера с кометой Галлея требует пересмотра ряда устоявшихся исторических гипотез и может стать основой для дальнейших научных изысканий в области астрономии и истории.