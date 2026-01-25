Умер врач, который помог миру избавиться от оспы

В США на 90-м году жизни скончался врач и эпидемиолог Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации, сыгравшую ключевую роль в ликвидации натуральной оспы. Об этом сообщает газета The New York Times.

© Википедия

По данным издания, Фейги умер вечером 24 января в своем доме в Атланте. Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность, уточнил его друг и коллега Марк Розенберг.

Уильям Фейги родился в 1936 году и пришел в медицину как миссионерский врач. Его считают одной из наиболее авторитетных фигур в сфере общественного здравоохранения. Он возглавлял Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) при президентах Джимми Картере и Рональде Рейгане, а также руководил ранним этапом реакции страны на эпидемию ВИЧ/СПИДа. Его преемники неоднократно обращались к нему за советами. В 2012 году Фейги наградили высшей гражданской наградой США — Президентской медалью Свободы.

Во время работы в CDC Фейги расширил сферу деятельности ведомства, сделав акцент не только на инфекционных заболеваниях, но и на проблемах травматизма и насилия с применением оружия, что вызывало острые споры с политиками и лоббистами. После ухода из агентства в 1983 году он инициировал программы, значительно повысившие уровень детской вакцинации во многих странах мира.

Ключевой вклад Фейги в мировое здравоохранение связан с его работой в Африке в 1960-х годах в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по искоренению оспы. Работая в Нигерии, он предложил альтернативу массовой вакцинации — так называемую стратегию «кольцевой вакцинации». Она предполагала выявление заболевших, их изоляцию и прививку всех контактных лиц, а затем — людей из следующего круга контактов и общественных мест. Этот подход позволил эффективно остановить распространение болезни при дефиците вакцин.

Фейги отмечал, что идею такой стратегии он во многом почерпнул из опыта борьбы с лесными пожарами в США, когда огонь локализуют, создавая защитные периметры. Впоследствии именно «кольцевая вакцинация» стала одним из решающих факторов в окончательной ликвидации натуральной оспы, которая за историю человечества унесла, по оценкам, сотни миллионов жизней.

Вклад Фейги в глобальное здравоохранение считается одним из наиболее значимых в XX веке.

