Meta* обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp*

Компанию Meta* обвинили в мошенничестве из-за возможного доступа к перепискам пользователей в мессенджере WhatsApp*. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, международная группа истцов подала иск против Meta Platforms, Inc.*, заявив, что компания вводит пользователей в заблуждение, делая ложные заявления о приватности и безопасности WhatsApp. Истцы утверждают, что Meta публично заявляет о надежной защите данных, однако эти утверждения не соответствуют действительности.

В материале говорится, что спор связан с технологией сквозного шифрования, которая, по заявлениям Meta*, должна обеспечивать доступ к переписке только для отправителя и получателя. При этом истцы ссылаются на информацию от разоблачителей и утверждают, что компания на самом деле хранит содержание сообщений, а ее сотрудники могут иметь к ним доступ.

Среди истцов указаны граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР, иск подан в окружной суд США в Сан-Франциско. В Meta* назвали выдвинутые обвинения вымышленными и заявили о намерении предпринять ответные юридические шаги, передает издание.

По данным СМИ, скорость работы WhatsApp* в России сократилась на 70–80 процентов. Наибольшее число жалоб на работу платформы поступает из Московского региона. Роскомнадзор подчеркнул, что если WhatsApp* так и не выполнит требования российского законодательства, он будет полностью заблокирован.