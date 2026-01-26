Xiaomi добавила полноценную поддержку AirPods в свои смартфоны

Компания Xiaomi внедряет нативную поддержку наушников AirPods в готовящемся обновлении HyperOS 3.1. Об этом сообщает изучившее бета-версию прошивки профильное издание XiaomiTime.

© Соцсети

Так, после обновления пользователи смартфонов Xiaomi получат расширенную интеграцию AirPods: при подключении будет отображаться всплывающее окно с уровнем заряда наушников и кейса, а также появится визуальная анимация в стиле Dynamic Island. Кроме того, наушники будут отображаться в центре управления системы.

Одним из ключевых нововведений стала поддержка пространственного звука Spatial Audio, который ранее полноценно работал только на устройствах Apple. Также реализована интеграция с сервисом поиска устройств Xiaomi Find Device, функционально схожим с Find My, с помощью которого можно будет найти утерянные наушники на карте.

Дата выхода HyperOS 3.1 пока не раскрывается. Предполагается, что появление нативной поддержки AirPods может существенно повысить привлекательность смартфонов Xiaomi для пользователей экосистемы Apple. Будет ли нововведение в глобальной версии прошивки или будет доступно только для китайского региона, неизвестно.