Россиянам объяснили, как продлить жизнь смартфона

Осознанное отношение к технике начинается с простых привычек, которые можно встроить в повседневную жизнь. Об этом в беседе с RT рассказали специалисты МегаФона: менеджер по мобильному оборудованию Антон Вишневский и менеджер по портативной технике Алексей Лелеков.

Специалисты советуют бережнее относиться к внешнему состоянию гаджетов: смартфон и ноутбук необходимо периодически протирать мягкой салфеткой из микрофибры, уделяя внимание экрану, корпусу и зонам вокруг разъемов.

«Важно не использовать бытовую химию и абразивные средства, не тереть экран сухими салфетками или одеждой — всё это со временем повреждает покрытие. Разъёмы и решетки динамиков очищать только снаружи, без зубочисток и скрепок, которые могут повредить контакты: при необходимости лучше аккуратно продуть их воздухом», — объяснили они.

Отдельный блок привычек связан с защитой от влаги и перепадов температур, так как техника не любит резких переходов из холода в тепло.

«Зимой лучше не доставать телефон на морозе лишний раз и не класть его на снег для фотографии, а летом не стоит оставлять гаджеты под прямыми солнечными лучами. Влага, конденсат и перегрев — одни из главных врагов электроники… Для повседневной защиты рекомендуются чехлы и защитные покрытия для экранов», — пояснил менеджер по мобильному оборудованию Вишневский.

Немаловажную роль играет и то, как пользователь обращается с аккумулятором. Эксперты советуют не доводить батарею до нуля каждый день и не держать устройство постоянно на зарядке.

По словам собеседников RT, не стоит захламлять устройство лишними программами и файлами — большое количество автозапускаемых приложений, виджетов и постоянных уведомлений нагружает систему.

В случае ноутбуков и стационарных компьютеров менеджер по портативной технике Алексей Лелеков рекомендует также следить за автозагрузкой, регулярно удаляя ненужные программы и очищая диск от временных файлов.

«Для компьютеров и ноутбуков важна и программная «гигиена»…Нелицензионные программы и случайные приложения из непроверенных источников — одна из частых причин сбоев, потери данных и снижения производительности», — отметил он.

Специалисты подчеркнули, что все вышеперечисленное не требуют сложных действий или специальных знаний.

«Достаточно немного внимания: содержать гаджеты в чистоте, аккуратно заряжать, не устанавливать лишние программы и не забывать о резервном копировании. В итоге техника служит дольше, реже подводит в ответственный момент, а пользователю не приходится срочно искать ремонтный сервис или восстанавливать потерянные данные», — заключил Вишневский.

