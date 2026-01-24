В РАН оценили последствия для Земли от аномальных вспышек на Солнце

Необычные вспышки на Солнце не вызовут «далеко идущих последствий». Однако на Земле не исключены магнитные бури, которые могут повлиять на метеозависимых людей. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Эйсмонт отметила, что подобные явления на Солнце действительно происходят очень редко.

«Далеко идущих последствий это нести не будет. Неспокойное поведение Солнца, которое сейчас все наблюдают, — это аномалия», — сказала специалист.

По ее словам, Солнце в своём максимуме активности находилось уже год назад. Сейчас звезда должна перейти в более спокойное состояние.

Эйсмонт не исключила, что сгусток солнечной плазмы будет выброшен в сторону Земли. Тогда на планете наступят магнитные бури, которые могут повлиять на здоровье метеозависимых людей и на работу радиоустройств и спутников.

Может ли солнечная буря уничтожить Землю

Ранее сообщалось, что минувшей ночью на обратной стороне Солнца произошел сильный двойной взрыв.