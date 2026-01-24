Китайцам удалось вмонтировать слот для SIM-карты в iPhone Air

В Китае появился модифицированный iPhone Air с физическим слотом для SIM-карты, несмотря на то что эта модель изначально продается по всему миру только в версии с eSIM. Как следует из появившихся в китайских источниках данных, переделкой устройства занялись энтузиасты, связанные с одним из магазинов электроники на рынке Хуацянбэй в Шэньчжэне. Об этом сообщает издание GSMArena.

© Газета.Ru

Для установки слота рядом с разъемом USB-C потребовались изменения во внутренней компоновке смартфона. В частности, оригинальный вибромотор Taptic Engine был заменен на более компактный аналог, который сохранил базовую тактильную отдачу и освободил место для считывателя SIM-карт.

На опубликованных изображениях устройство работает с SIM-картой China Telecom, совершает голосовые вызовы и подключается к мобильной сети 5G. Также сообщается, что после модификации смартфон сохранил степень защиты от пыли и воды по стандарту IP68.

iPhone Air был официально представлен 9 сентября 2025 года вместе с остальными моделями линейки iPhone 17. Глобальные продажи устройства начались 19 сентября 2025 года, когда смартфон поступил в продажу во многих странах. В Китае старт продаж прошел позже – модель появилась в продаже 22 октября 2025 года после разрешения регуляторов и операторов на использование eSIM-технологии.

