На Солнце зафиксирован крупный двойной взрыв неизвестной природы
На обратной стороне Солнца произошел мощный двойной взрыв. Пока ученые не могут сказать, что стало его причиной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Специалисты отметили, что данное явление стало неожиданным для наблюдателей.
«Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца зарегистрирован прошедшей ночью. Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло», — рассказали астрономы.
Он опубликовали кадры, на которых видно как после взрывов от Солнца разлетаются плазменные облака. Создается оптическая иллюзия, что они ударили по Венере и Меркурию, на самом деле облака «ушли заметно вбок».
В Лаборатории ИКИ добавили, что если гипотетические центры активности «проживут ещё дней пять», то их можно будет увидеть с Земли. Солнце повернётся, и они окажутся на его левом краю.
Накануне сообщалось, что на Солнце исчезло крупное скопление пятен.