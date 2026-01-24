На Солнце зафиксирован крупный двойной взрыв неизвестной природы

На обратной стороне Солнца произошел мощный двойной взрыв. Пока ученые не могут сказать, что стало его причиной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Специалисты отметили, что данное явление стало неожиданным для наблюдателей.

«Очень крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца зарегистрирован прошедшей ночью. Ни одного спутника с той стороны по-прежнему нет, и можно только гадать, что там произошло», — рассказали астрономы.

Он опубликовали кадры, на которых видно как после взрывов от Солнца разлетаются плазменные облака. Создается оптическая иллюзия, что они ударили по Венере и Меркурию, на самом деле облака «ушли заметно вбок».

В Лаборатории ИКИ добавили, что если гипотетические центры активности «проживут ещё дней пять», то их можно будет увидеть с Земли. Солнце повернётся, и они окажутся на его левом краю.

Накануне сообщалось, что на Солнце исчезло крупное скопление пятен.