Современная астрофизика вплотную приблизилась к научному обоснованию местоположения библейского Рая, обнаружив его за пределами так называемого Космического горизонта. Ученый Майкл Гиллен в своей колонке для Fox News утверждает, что характеристики этой невидимой границы Вселенной практически полностью совпадают с описанием обители Бога, где законы физического мира перестают действовать.

Автор материала подчеркивает, что согласно математическим расчетам, на определенном удалении от Земли объекты начинают движение со скоростью света. Как отмечает эксперт, эта воображаемая граница, затерянная в высях космоса, именуется Космическим горизонтом, и добраться до нее смертному человеку на технических средствах невозможно.

По мнению Гиллена, именно за этой чертой время в привычном понимании исчезает. Исследователь указывает на то, что самые точные наблюдения астрономов вместе с теориями Эйнштейна свидетельствуют о полной остановке времени на этой границе. Там, в этой далекой выси, нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, а существует лишь безвременье, что полностью соответствует теологическим представлениям о вечности.

Развивая свою теорию, ученый делает вывод о материальности библейских текстов. Он констатирует, что Рай действительно находится «наверху» — высоко над нами, за пределами сияющего звездами космоса. По его словам, это место недосягаемо для людей в земной жизни и является обителью Того, Кто был до начала Вселенной и сотворил её.

В основе данных выводов лежат фундаментальные открытия, сделанные еще в XX веке, но получившие сейчас новое прочтение. В частности, речь идет о законе Хаббла, согласно которому галактики удаляются от нас тем быстрее, чем дальше они находятся. Как ранее информировало издание The Times, обнаружение «железного облака» в глубоком космосе в середине января этого года уже заставило ученых пересмотреть прогнозы о будущем Земли. Теперь же, опираясь на теорию относительности, физики приходят к пониманию, что за Космическим горизонтом пространство сохраняется, но населять его могут только существа, подобные свету. Согласно данным профильного ресурса Bacteriophage News, текущие исследования в области фундаментальной науки все чаще пересекаются с вопросами жизни и смерти, подтверждая, что объекты за Горизонтом существовали еще до Большого взрыва, то есть вне рамок сотворенного материального мира.