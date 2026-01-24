В Крыму впервые создали геоинформационную цифровую карту скифских городищ

Ученые историко-археологического музея-заповедника "Неаполь Скифский" составили первую геоинформационную цифровую карту скифских городищ с крепостями и поселениями, расположенными на горном массиве Кубалач в центральной части Крымского полуострова, рассказала ТАСС замдиректора музея Ирина Шкрибляк.

"Впервые в Крыму совместно со специалистами компании QGIS была проделана работа по созданию геоинформационной карты обособленного археологического микрорегиона - горного массива Кубалач, который активно исследуется в последние годы и дарит много открытий. Был воссоздан единый природно-антропогенный ландшафт этой местности. Мы поставили себе задачу выяснить, почему в раннем железном веке тавры и поздние скифы выбрали именно Кубалач для жизни, что такого было здесь привлекательного с точки зрения природных ресурсов и особенностей рельефа местности", - рассказала она.

Учеными оцифрованы и внесены в геоинформационную базу границы поселений, крепостей и могильников, источники воды, места случайных находок археологического материала. Благодаря этому появилась возможность понять, как была развита система сигнализации между крепостями, как осуществлялось обеспечение населения водой и другие аспекты. Информация в том числе будет использоваться для постановки выявленных археологических памятников на учет, в границах открытых объектов археологии будет запрещено капитальное строительство с ограниченным разрешением традиционного землепользования.

На Кубалаче, по словам археолога, было расположено около 10 полноценных крепостей, с башнями и стенами, множество позднескифских поселений II века до нашей эры - IV в. н.э. Именно на это время приходится развитие региона, археологи отмечают масштабный демографический рост населения и строительный бум.

О горном массиве

Археологи начали изучать горный массив Кубалач относительно недавно. Раскопки проходили в 2015, 2016, 2018, 2024 годах. Наиболее крупное поселение Кубалача расположено на горе Кара-Тау, город был построен по террасному принципу. Площадь составляет от 60 до 90 га. На террасах, возможно, высаживали плодовые деревья, строили дома. Не исключается, что территория горного массива Кубалач в древности могла быть одним из центров скотоводства, торговли и ремесел, находясь на границе между степными и горными регионами Крымского полуострова с обширными пастбищами, источниками воды.

Горный массив Кубалач был густонаселенным, по разным оценкам, здесь могло проживать не менее 20-25 тыс. человек. В дальнейшем люди с этой территории были вытеснены в период Великого переселения народов, около IV века нашей эры.