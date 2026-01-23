Названы лучшие телевизоры на любой бюджет

"Палач" составил топ-5 телевизоров от 16 до 44 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших телевизоров дешевле 50 тыс. руб.
Открывает список Haier 32 Smart TV S2 Pro за 16,2 тыс. руб. с 32-дюймовым HQLED-дисплеем с разрешением Full HD, поддержкой HDR10, яркостью 250 нит и стереодинамиками мощностью 16 Вт с поддержкой Dolby Digital. Телевизор работает под управлением ОС Android TV.
Следом идет TCL 43T6C, который при цене 31,8 тыс. руб. может похвастаться более четким и крупным QLED-экраном на 43 дюйма с разрешением 4K, поддержкой HDR10+ и яркостью 350 нит, стереосистемой на 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos и операционной системой Google TV с поддержкой Android-приложений. Кроме того, заявлена поддержка игровой панели с VRR и ALLM-режимом.
На третьем месте оказался телевизор «Яндекс.ТВ Станция Бейсик», оснащенный 50-дюймовой KSF LED-панелью с разрешением 4K, поддержкой HDR10 и яркостью 320 нит, мощными стереодинамиками на 30 Вт с поддержкой Dolby Audio, а также фирменной прошивкой YaOS X со встроенной Alice AI и поддержкой Android-приложений. Эта модель предлагается за 32,7 тыс. руб.
В топ также попали Hisense 55E7Q и Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 65 за 44,1 и 40,3 тыс. руб. соответственно.
Ранее LG показала первый в мире 5K OLED и гигантский 52-дюймовый монитор.