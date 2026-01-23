Microsoft признала критическую ошибку в январском обновлении Windows 11

Microsoft признала наличие новой критической ошибки в Windows 11, связанной с январскими обновлениями. Проблема возникает после установки апдейта KB5074109 и затрагивает работу приложений при взаимодействии с облачными хранилищами, говорится на сайте поддержки.

По данным компании, при сохранении или открытии файлов из OneDrive и Dropbox приложения могут зависать, аварийно завершать работу или выдавать системные ошибки. В зоне риска оказались как сторонние программы, так и встроенные сервисы Windows.

Особенно остро сбой проявляется в Outlook: если файлы данных почты «.PST» размещены в папках OneDrive, клиент может перестать отвечать, а отправленные письма могут сохраняться некорректно.

В качестве временной меры Microsoft рекомендует перенести рабочие файлы из облачных каталогов в локальное хранилище до выхода официального исправления. Сроки выхода патча компания пока не раскрываются.

Это очередной инцидент с обновлениями Windows 11 в 2026 году, которые вызывали сбои в работе режима сна, появление черных экранов, а также проблемы с корпоративными инструментами Citrix.

