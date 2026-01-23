В моравской пещере нашли гравюры возрастом 15 тысяч лет

В Южной Моравии археологи обнаружили древние гравюры возрастом около 15 тысяч лет. Как сообщает журнал Archaeology, находка сделана в пещере Шведувштул на территории Чехии, которую впервые подробно изучали еще в 1950-х годах. Повторное обследование показало: исследователи прошлого века, вероятно, увидели далеко не всё.

Работу проводила группа под руководством профессора Петра Шкрдла из Чешской академии наук. Внутри пещеры специалисты нашли обломок известняка, украшенный рисунками, выполненными техникой гравировки. На камне различимы изображения лошадей - в основном головы и шеи животных, а также множество пересекающихся линий, создающих сложную композицию.

Датировка показала, что изображения относятся к концу последнего ледникового периода. По словам Шкрдла, они соответствуют мадленской художественной традиции, хорошо известной по памятникам Западной Европы, но для Чехии такие произведения считаются первой зафиксированной находкой этого культурного круга.

Предполагается, что гравюры могли быть сделаны небольшой группой охотников-собирателей, обитавших в районе Моравских карстовых пещер. Это добавляет новой глубины представлениям о том, как далеко распространялись художественные стили эпохи позднего палеолита.

Интересной деталью оказался и сам камень: судя по гладким, выветренным поверхностям излома, фрагмент откололся от стены пещеры очень давно. Причем изображения нанесены сразу на две соседние плоскости, а затем перекрыты дополнительными линиями - элемент, который ученые трактуют как символический или ритуальный жест.