Описан раскаленный супернептун в 800 световых годах от нас

Астрономы с помощью спутника TESS обнаружили новую экзопланету у звезды, похожей на Солнце. Объект получил обозначение TOI-3862 b, а его свойства описала группа под руководством Иларии Карлео из Туринской обсерватории. Первые признаки планеты заметили по транзитному сигналу на кривой блеска звезды TOI-3863, расположенной примерно в 800 световых годах от Земли.

Метод, которым работает TESS, напоминает "поиск тени": телескоп фиксирует небольшие провалы яркости, возникающие, когда небесное тело проходит по диску звезды и слегка перекрывает её свет. Из-за огромного объёма данных подобные сигналы сначала получают статус кандидатов, а затем перепроверяются наземными инструментами, чтобы исключить ложные совпадения.

В этом случае подтверждение пришло именно благодаря дополнительным наблюдениям. Исследователи совместили данные транзитов с измерениями радиальной скорости звезды и тем самым не только доказали планетарную природу сигнала, но и определили основные параметры нового мира.

TOI-3862 b оказался раскалённым супернептуном: его масса составляет всего 0,169 массы Юпитера, при этом по размеру он примерно вдвое меньше Юпитера. Планета обращается вокруг своей звезды всего за 1,56 дня, находясь на расстоянии около 0,025 астрономической единицы, поэтому равновесная температура оценивается примерно в 1265 °C.

Звезда-хозяйка тоже заслуживает внимания: по массе и размеру она уступает Солнцу лишь примерно на 6%, но при этом заметно старше - её возраст оценивают в 7,5 миллиарда лет (для сравнения, Солнцу около 4,6 миллиарда). Новая находка добавляет к списку горячих миров, которые помогают понять, как формируются и эволюционируют планетные системы у "солнечных близнецов".