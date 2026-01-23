Гигантская черная дыра из ранней Вселенной нарушила законы физики

Телескоп Subaru помог международной команде астрономов под координацией специалистов из японских университетов Васэда и Тохоку обнаружить необычный квазар из эпохи ранней Вселенной. Новый источник получил обозначение eFEDS J084222.9+001000, а его возраст оценивают примерно в 12 миллиардов лет.

© NASA/JPL-Caltech

С помощью спектрографа MOIRCS исследователи измерили скорость движения газа рядом с квазаром и по этим данным оценили массу центрального "гравитационного монстра". Его отнесли к классу сверхмассивных чёрных дыр - то есть таких, чья масса превосходит солнечную в миллионы и даже миллиарды раз.

Подобные гиганты обычно живут в центрах галактик и увеличиваются, притягивая окружающее вещество: оно закручивается внутрь, формируя яркий аккреционный диск. Когда такой процесс идёт особенно активно, система проявляет себя как квазар - один из самых мощных маяков во Вселенной.

Но именно в ранние эпохи такие массивные "ядра" считаются редкостью, и eFEDS J084222.9+001000 выбивается из привычной картины. В теории внутренняя перестройка потока вещества должна ослаблять наблюдаемое рентгеновское излучение, однако здесь картина обратная: источник ярко проявляется и в рентгеновском диапазоне, и в радио.

Ученые впервые раскрыли главную тайну черных дыр

Это сочетание намекает на очень быстрый рост при одновременно активной короне и мощной струе излучения, что плохо укладывается в стандартные космологические сценарии. Авторы считают: подобные системы могут указывать на физические механизмы, которые ещё не описаны в нынешних моделях эволюции квазаров.