Эвакуацию экипажа МКС сочли демонстрацией космической мощи США

Эвакуацию экипажа миссии Crew-11 с борта Международной космической станции (МКС) можно считать демонстрацией мощи космической отрасли США, утверждает обозреватель американского издания The National Interest (NI) Брендон Вайхерт.

© NASA

«Быстрая эвакуация заболевших членов экипажа МКС, осуществленная администратором НАСА Джаредом Айзекманом, резко контрастирует с ситуацией, когда экипаж космического корабля Starliner оказался в ловушке в космосе всего два года назад», — говорится в публикации.

По мнению Вайхерта, состоявшаяся медицинская эвакуация демонстрирует, насколько далеко продвинулось НАСА, а произошедшее стало возможным благодаря президенту США Дональду Трампу и Айзекману, который «перенимает философию [компании] SpaceX».

Ранее журнал Scientific American заметил, что США пошли на беспрецедентный шаг в отношении России, досрочно доверив управление МКС российской стороне: командир МКС от НАСА астронавт Майк Финк досрочно передал полномочия российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, поскольку одному из членов экипажа американской миссии Crew-11 потребовалась эвакуация.