Лагеря Рима, которые не видели две тысячи лет, нашли по спутниковым данным

Немецкие ученые из Государственного управления по охране культурного наследия и археологии земли Саксония-Анхальт обнаружили сразу четыре ранее неизвестных римских походных лагеря. Находка уже названа одной из самых заметных сенсаций для региона: речь идет о сооружениях, которые могут изменить представление о границах влияния Рима на северо-востоке Европы.

Заметить следы лагерей удалось благодаря аэрофотосъемке и анализу спутниковых изображений, сообщает журнал Archaeology. После того как по снимкам определили перспективные точки, команда провела полевые обследования, применив георадары и металлодетекторы, чтобы подтвердить находки на месте.

В результате были собраны более 1500 металлических артефактов. Среди них - гвозди от солдатских сандалий и монеты, которые датируются второй половиной II века и началом III века нашей эры. Эти детали помогли точнее связать укрепления с конкретной эпохой римской экспансии.

Полевые работы позволили установить, что перед исследователями - четыре пограничных лагеря типового устройства. Они имели прямоугольный план со скругленными углами, сеть дорог внутри была организована под прямым углом, а на ключевых пересечениях располагались штабные постройки. Перед воротами фиксируются рвы и оборонительные насыпи, подчеркивающие военное назначение этих пунктов.

Археологи связывают лагеря с кампаниями императора Каракаллы, который стремился расширить владения Римской империи и продвинуть границы на север - вдоль Эльбы в сторону Северного моря. Письменные источники упоминали такие планы и действия, но вещественных подтверждений в Саксонии-Анхальт до сих пор не находили. Теперь же сооружения, замеченные буквально "с орбиты", уже называют самыми северо-восточными римскими лагерями, известными на территории Германии.