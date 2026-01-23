Путин не исключил наступления глобального похолодания вместо потепления

Не исключено, что вместо глобального потепления придет похолодание. Об этом в пятницу, 23 января, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Московский физико-технический институт (МФТИ).

© Администрация президента РФ

— Трудно сказать, то ли у нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошел, сейчас начнется похолодание, — отметил глава государства.

По его словам, Россия в любом случае будет осваивать Арктику. Путин добавил, что 70 процентов территории РФ находится в северных широтах. Он также подчеркнул важность освоения Северного морского пути для международной торговли и логистики, пишут «Известия».

Во время своего визита в МФТИ, российский лидер также поздравил студентов с наступающим Татьяниным днем. 23 января он встретился со студентами и выпускниками института в подмосковном Долгопрудном незадолго до праздника российских студентов.

