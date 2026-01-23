Уникальную рукопись XIV века нашли в школьной библиотеке

В школьной библиотеке Англии обнаружили уникальную рукопись XIV века. Речь идет о единственной сохранившейся полной версии «Жизнеописания» – духовного трактата английского отшельника и богослова Ричарда Ролла. По словам ученых, это открытие меняет современные представления о средневековых христианских письменных трудах.

Рукопись принадлежала старинной школе в Шрусбери с 1607 года. Ее передали в книжную коллекцию в качестве подарка. На протяжении более чем четырех столетий она оставалась практически незамеченной – ее занесли в каталог, но не признали авторским оригиналом.

Ситуация изменилась, когда том попал в руки специалиста по средневековой литературе из Кембриджского университета, доктора Тимоти Гловера. Его анализ показал, что рукопись является подлинником и содержит текст в том виде, как он был написан Роллом, без позднейших исправлений.

Всего известно более 120 копий «Жизнеописания», но все они являются сокращенными или адаптированными версиями. Кембриджские ученые назвали книгу из Шрусбери «бесценной». По их словам, она дает «редкое представление о методах работы Ролле, структуре его духовного мышления и личности его первых читателей».

Сравнение полного текста с поздними копиями покажет, какие фрагменты были сокращены или изменены. Ученые смогут понять, как средневековые переписчики переделывали духовные произведения для разных аудиторий: монахов, мирян, представителей разных религиозных течений, сообщает Arkeonews.

