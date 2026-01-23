Android научили фиксировать взломы смартфона

Google начала внедрять новую функцию безопасности в Android. Она помогает понять, что именно произошло со смартфоном в случае взлома. Т.н. «Журнал вторжений» уже доступен на некоторых устройствах с Android 16.

После включения этой функции система начинает сохранять важные действия на устройстве. Например, Android фиксирует подключения к устройству, установку приложений, моменты разблокировки экрана и отдельные события, связанные с безопасностью.

Журнал вторжений можно включить в настройках безопасности.

Все данные хранятся в зашифрованном виде и доступны только владельцу устройства или доверенному аккаунту Google. Журналы хранятся до 12 месяцев и удаляются автоматически — удалить их раньше нельзя. При необходимости пользователь может скачать эти данные.

Если в журнале обнаружатся подозрительные действия — например, неизвестные приложения или странные разблокировки, — информацию можно изучить самостоятельно или передать специалисту по безопасности.