Запуск российского аналога Starlink от «Бюро 1440» перенесли

Запуск первой серийной партии российских низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет от «Бюро 1440» перенесен на 2026 год. Как сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»), причиной сдвига сроков могло стать то, что необходимое количество аппаратов не удалось произвести вовремя.

В 2025 году планировалось вывести на орбиту первые 16 спутников проекта «Бюро 1440», входящего в ИКС «Холдинг», однако запуск так и не состоялся и был перенесен. Два источника издания на космическом рынке допускают, что задержка связана именно с производственными трудностями. При этом в декабре прошлого года в Минцифры заявляли, что все 16 аппаратов были изготовлены. В ведомстве не прокомментировали причины переноса, а в «Бюро 1440» сообщили, что проект реализуется в рамках целевых сроков, при этом точные даты запусков не раскрываются.

Проект создания российской низкоорбитальной группировки финансируется в рамках нацпроекта «Экономика данных». До 2030 года на него планируется направить 102,8 млрд рублей из федерального бюджета и 329 млрд рублей собственных средств компании. В настоящее время на орбите находятся шесть спутников «Бюро 1440», выведенных в ходе двух экспериментальных миссий.

Согласно паспорту федерального проекта «Инфраструктура доступа в интернет», в 2026 году число спутников группировки должно вырасти до 156, в 2027 году — до 292, а в 2028 году — до 318 аппаратов. Для развертывания такой системы до 2030 года запланировано 24 запуска.

По назначению низкоорбитальные спутники широкополосного доступа в интернет от «Бюро 1440» являются улучшенными аналогами спутников Starlink.