В Apple назначили нового главного по дизайну iPhone и других продуктов

Руководитель аппаратного направления Apple Джон Тернус взял на себя руководство командами, отвечающими за дизайн устройств и операционных систем компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с внутренними процессами Apple.

По данным издания, генеральный директор Apple Тим Кук передал Тернусу управление дизайн-подразделениями в последние месяцы 2025 года, расширив круг его обязанностей. Ранее команды аппаратного и программного дизайна курировал бывший операционный директор Apple Джефф Уильямс, который покинул компанию в 2025 году. После его ухода Apple заявляла, что дизайнеры будут напрямую подчиняться Куку, однако фактическое руководство перешло к Тернусу.

Дизайн традиционно считается одним из ключевых направлений Apple и всегда находился под контролем топ-менеджмента. В разные годы этим блоком руководили Джони Айв и Джефф Уильямс. Сейчас Тернус выступает исполнительным куратором всех дизайнерских решений, представляя интересы дизайн-команд на уровне руководства, координируя их работу и обеспечивая взаимодействие с топ-менеджментом компании.

Источники Bloomberg отмечают, что расширение роли Тернуса связано с желанием Тима Кука глубже вовлечь его в управление Apple и познакомить с различными аспектами бизнеса. При этом ключевые решения по внешнему виду продуктов по-прежнему принимаются коллегиально, и влияние на общий стиль сохраняют глава программной инженерии Крейг Федериги и руководитель маркетинга Грег Джозвиак.

Прежде в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Джон Тернус рассматривается как наиболее вероятный преемник Тима Кука на посту главы Apple.