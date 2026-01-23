Шимпанзе оказались дальновиднее людей в управлении ресурсами

Новое исследование из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия, показывает, что шимпанзе могут сохранять общий ресурс дольше, чем люди в аналогичных ситуациях. Работа исследователей предлагает уникальный взгляд на условия успешного сотрудничества и устойчивого управления ресурсами среди наших ближайших живых родственников.

Результаты опубликованы в журнале Communications psychology.

Дилемма ресурса

Ученые создали эксперимент, имитирующий социальную дилемму: бассейн с йогуртом, желанным лакомством, был закрыт крышкой, которую можно было удерживать только с помощью палочек. Чтобы йогурт оставался доступным, хотя бы одна палка должна была оставаться в бассейне.

«Существовал явный конфликт между личным питанием и сохранением ресурса для всей группы. Чтобы сохранить доступ, хотя бы одному шимпанзе приходилось временно отказываться от лакомства», — объясняет первый автор Кирстен Сазерленд.

Палочек было столько же, сколько особей, поэтому все одновременно есть не могли. Ученые тестировали шимпанзе парами и группами по четыре особи. В целом исследование охватило 24 группы, каждая прошла 18 тестов с крышкой и 18 контрольных испытаний без крышки, чтобы определить естественное поведение при доступе к ресурсу.

Размер группы имеет значение

Результаты оказались неожиданными. Пары шимпанзе быстро убирали все палочки, делая йогурт недоступным, вне зависимости от условий. Напротив, группы из четырех особей оставляли хотя бы одну палку в среднем на 83 секунды дольше, чем пары, если удаление палки закрывало доступ к лакомству.

«Те же шимпанзе, которые не справились в парах, проявили большую осторожность в более крупных группах», — отмечает Сазерленд. «Они изменили поведение на благо всей группы».

Социальная терпимость и лидерство

Исследователи обнаружили, что успешное сотрудничество было связано с высокой социальной терпимостью. Группы, члены которых проводили время близко друг к другу и проявляли низкий уровень агрессии, дольше сохраняли доступ к ресурсу.

Особая роль отводилась доминирующим особям. Когда высокоранговый шимпанзе проявлял сдержанность и не забирал больше, чем ему полагалось, коллективное управление ресурсом улучшалось.

«Доминирование не обязательно подрывает сотрудничество», — говорит ведущий автор Даниэль Хаун. «Важнее то, как лидер использует своt положение».

Если же доминирующий шимпанзе действовал эгоистично, риск потери ресурса резко возрастал. Эти наблюдения показывают, что устойчивое сотрудничество требует не только социальных навыков, но и толерантного лидерства.

Выводы и параллели с человеком

Результаты подчеркивают, что устойчивое сотрудничество среди шимпанзе зависит от размера группы, уровня социальной терпимости и поведения доминирующих членов. В парах, как показывает исследование, шанс успешного совместного управления ресурсом снижается.

«Шимпанзе приспособлены к жизни в группе. Чтобы понять их способности к сотрудничеству, необходимо исследовать их в естественных социальных контекстах», — добавляет Хаун.

Для людей эти наблюдения имеют прямое значение. Несмотря на высокий уровень склонности к сотрудничеству, мы часто не умеем управлять общими ресурсами: чрезмерная добыча рыбы, браконьерство, сжигание ископаемого топлива, чрезмерная жадность, избыточное назначение антибиотиков приносят краткосрочные выгоды отдельным индивидам, но разрушают долгосрочную устойчивость для общества в целом.

Исследование шимпанзе показывает, что коллективное благо легче достигается в группах с терпимыми и сдержанными лидерами, а также при наличии социальных норм, поддерживающих равновесие между личной выгодой и коллективной устойчивостью.

Кроме того, работа открывает новые возможности для изучения эволюции сотрудничества. Она демонстрирует, что социальная структура, размер группы и индивидуальное поведение критически влияют на успех совместного управления ресурсами.