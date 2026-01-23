Назван простой способ защитить почту от взлома

Использование сгенерированных паролей вместо простых и привычных комбинаций значительно снижает риск взлома электронной почты и связанных с ней аккаунтов. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

По словам эксперта, одной из главных причин успешных атак остается человеческий фактор. Большинство пользователей продолжают применять короткие и легко запоминающиеся пароли или используют одну и ту же комбинацию сразу для нескольких сервисов. В результате утечка данных с одного ресурса нередко приводит к компрометации почты, социальных сетей и онлайн-магазинов. Моряков отмечает, что уникальные пароли используются лишь в небольшом числе аккаунтов, тогда как массово по-прежнему встречаются простые последовательности без специальных символов.

Эксперт подчеркнул, что автоматические генераторы паролей позволяют избежать этих рисков. Такие сервисы создают длинные случайные комбинации, не связанные с личной информацией пользователя, что делает подбор практически невозможным. В отличие от коротких кодов, которые могут быть взломаны за минуты, сложные пароли из разных типов символов требуют несоизмеримо больше времени для подбора.

Особое внимание, по словам Морякова, стоит уделять защите почтовых ящиков, поскольку именно почта чаще всего используется для восстановления доступа к другим сервисам и хранения чувствительных данных. Применение уникального сгенерированного пароля для электронной почты существенно снижает риск так называемого цепного взлома.