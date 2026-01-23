Впервые доказано использование экскрементов в древней медицине

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, впервые предоставляет прямые химические доказательства того, что римские врачи активно готовили и использовали лекарства на основе человеческих экскрементов.

Находка в Пергаме

Небольшой стеклянный сосуд, найденный при раскопках в древнем Пергаме, долго считался обычным контейнером для духов или масел. Однако междисциплинарное исследование, объединившее археохимию, историю и филологию, показало, что в нем находилась специально приготовленная лечебная смесь.

Пергам был одним из центров римской медицины, известным врачами и связью с культом Асклепия. Тем не менее до этого времени археологические свидетельства многих описанных в текстах методов лечения отсутствовали, особенно тех, что использовали вещества с неприятными сенсорными свойствами.

Сосуд, внесенный в каталог музея под номером 4027, датируется II веком н.э. Его форма типична для римских унгуэнтариев, но химический анализ показал, что такие сосуды могли служить и для хранения лекарств со спорными ингредиентами.

Химические доказательства

Для анализа ученые извлекли около 14,6 грамма плотного органического материала с горлышка и дна сосуда и исследовали его с помощью газовой хроматографии, масс-спектрометрии и пламенно-ионизационного детектирования.

Результаты оказались однозначными: в составе были обнаружены копростанол и 24-этилкопростанол — биомаркеры, образующиеся в кишечнике человека. Их наличие подтверждает использование человеческих экскрементов в составе лечебного средства. Строгий контроль над возможным загрязнением исключает случайность.

Помимо этого, внутри смеси выявили карвакрол — ароматическое соединение из тимьяна и родственных растений. Его присутствие соответствует инструкциям из греко-римских медицинских текстов, где врачам рекомендовалось смешивать неприятные ингредиенты с ароматическими травами, вином или маслами, чтобы сделать препарат приемлемым для пациента.

Практика и контекст

Классические авторы, такие как Гален, Диоскорид и Плиний Старший, описывали подобные методы, отмечая необходимость маскировки запаха и контроля сенсорных свойств. Химическая проверка биомаркеров вместе с карвакролом впервые доказала, что эти инструкции соблюдались на практике. Это был не случайный остаток, а целенаправленно приготовленный препарат.

Открытие заставляет по-новому взглянуть на маленькие стеклянные сосуды из римского контекста. Раньше их почти исключительно считали контейнерами для косметики, но теперь ясно, что они могли одновременно быть инструментами лечения и средством контроля над неприятными свойствами препарата.

Таким образом, сосуд становится частью терапии — интерфейсом между врачом, лекарством и пациентом. Практика копротерапии в Пергаме демонстрирует, что границы между медициной, гигиеной и социальной приемлемостью в древности были размыты.

Связь с современной медициной

Хотя терапия на основе экскрементов сегодня кажется безумной, современная медицина использует пересадку фекальной микробиоты для лечения некоторых кишечных расстройств. В обоих случаях признается целебный потенциал материала человеческого кишечника, но современные методы основаны на микробиологии, а не на гуморальной теории.

Это открытие объединяет археологические находки с текстовыми источниками и расширяет наше понимание древней медицины как комплексной системы терапии, сенсорного контроля и социальной практики.