Ученые рассказали удивительные вещи про гигантских кенгуру весом 250 кг

Ученые утверждают, что гигантский предок кенгуру, вероятно, мог прыгать, несмотря на вес в 250 кг. Впервые проведенное исследование показало, что сухожилия и кости у более тяжелых видов древних животных позволяли им совершать прыжки.

Исследователи утверждают, что гигантские кенгуру весом 250 кг, которые когда-то жили на территории современной Австралии, вероятно, были способны прыгать, несмотря на свои огромные размеры, пишет The Guardian.

В то время как современные кенгуру известны своей способностью преодолевать большие расстояния, прыгая на обеих задних лапах одновременно, долгое время велись споры о том, были ли их вымершие родственники такими же прыгучими.

“Когда современные кенгуру прыгают, ахиллово сухожилие очень сильно растягивается, - говорит доктор Меган Джонс из Манчестерского университета, ведущий исследователь исследования. – И это здорово, потому что это накапливает много энергии, поэтому, когда они переходят к следующему прыжку, это довольно энергетически эффективно. Но это означает, что если кенгуру станут больше и больше ничего не изменят, то вы дойдете до того момента, когда просто перережете это сухожилие”.

В отличие от многих предыдущих исследований, в которых изучалось, могли ли гигантские кенгуру прыгать, основываясь на анатомии современных видов, Меган Джонс с коллегами использовали другой подход. В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, команда описывает, как они изучали окаменелости целого ряда гигантских кенгуру, включая вид sthenurine – коротконосых, бродячих кенгуру, которые жили от 13 до 30 000 лет назад.

“Они весят до 250 кг, в то время как максимум, что мы получаем сегодня от красных кенгуру, составляет 90 кг”, - говорит доктор Джонс.

Команда также изучила окаменелости видов протемнодонов, длиннолицых животных, живших от 5 до 40 000 лет назад, и видов гигантских макропусов - животных, которые напоминали более крупные версии кенгуру, живущих сегодня.

Для каждого вида гигантских кенгуру исследователи оценили прочность ахиллова сухожилия в лодыжке – участка ткани, необходимого для прыжков, – а также прочность четвертой плюсневой кости, наименее прочной кости задней конечности.

“Это бесполезно, если у них в порядке сухожилия, но их кости начнут ломаться, если они будут прыгать”, - отмечает Меган Джонс.

Результаты показали, что у всех изученных гигантских кенгуру четвертая плюсневая кость была достаточно крепкой, чтобы поддерживать прыжки, а также пяточные кости с достаточным пространством для размещения достаточно толстого сухожилия для такого движения.

В то время как некоторые исследователи ранее предполагали, что более толстые сухожилия могли сделать прыжки менее возможными, исследователи говорят, что это маловероятно, отмечая, что некоторые прыгающие существа, живущие сегодня, включая кенгуровых крыс, имеют относительно толстые сухожилия, но используют прыжки для передвижения по труднопроходимой местности и спасения от хищников.

Джонс подчеркивает, что, возможно, гигантские кенгуру использовали прыжки для аналогичных целей, добавив, что маловероятно, что они были бы способны совершать прыжки на большие расстояния или в течение длительного времени.

“Вполне возможно, что гигантские кенгуру не только реже совершали прыжки или преодолевали более короткие расстояния, но и уменьшали стресс, прыгая медленнее”, - добавляют авторы.

Однако Джонс отмечает, что новое исследование только предположило, что гигантские кенгуру способны прыгать, а не то, что они обязательно это делали, так что не исключаются другие способы передвижения.

“Любой кенгуру будет использовать комбинацию походок: кто-то будет двигаться медленно, кто-то быстро”, - поясняет доктор Джонс.

Доктор Гилберт Прайс, палеонтолог из Университета Квинсленда (Австралия), который не принимал участия в работе, считает, что большим отличием от предыдущих исследований стало то, что новое исследование было основано на окаменелостях самих гигантских кенгуру.

“Это показывает, что гигантские кенгуру изменили свои пропорции таким образом, что стали возможны механические прыжки, даже если они были менее эффективными, чем у современных видов”, - сказал он.

Но, добавил он: “Исследование не говорит о том, что эти животные прыгали по ландшафту, как современные красные кенгуру, просто прыжки не были исключены, и это важное различие”.

Прайс полагает, что исследование также может помочь пролить свет на судьбу гигантских кенгуру.