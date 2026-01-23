Американцев призвали не доверять приложению «Погода» от Apple

Пользователи iPhone столкнулись с некорректной работой приложения «Погода» в iOS, которое показывает завышенные и противоречивые данные о количестве снега. Проблема стала особенно заметной в США на фоне подготовки к мощному зимнему шторму, который, по прогнозам синоптиков, затронет значительную часть страны. Об этом сообщает 9to5Mac.

Эксперты отмечают, что приложение Apple нередко отображает расчеты осадков на срок до 10 дней вперед, тогда как погодные модели не способны с высокой точностью оценивать параметры конкретного циклона на таком горизонте. В результате в интерфейсе «Погоды» появляются экстремальные значения, включая прогнозы выпадения десятков сантиметров снега, которые затем активно расходятся в соцсетях и вызывают панику.

В отличие от профессиональных метеорологов, которые используют сразу несколько моделей, данные национальных служб и уточняют прогнозы по мере приближения погодного события, приложение Apple зачастую опирается на результаты отдельных расчетов и показывает их без дополнительного контекста. Такой подход не учитывает альтернативные сценарии развития погоды и создает у пользователей ложное ощущение точности.

Хотя Apple официально заявляет, что использует данные Национальной метеорологической службы США, NOAA и The Weather Channel, фактически приложение выступает скорее агрегатором «сырых» данных, чем инструментом интерпретации прогноза. В результате краткосрочные прогнозы и экстренные уведомления в «Погоде» остаются полезными, но долгосрочные оценки количества осадков могут вводить в заблуждение.

Специалисты рекомендуют при угрозе сложных погодных условий сверять данные сразу по нескольким источникам, включая сервисы местных метеостанций и специализированные приложения, где прогнозы формируются с участием синоптиков.