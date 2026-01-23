Научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Елшин посоветовал не оставлять смартфон на подзарядке слишком надолго, так как постоянный нагрев постепенно приводит к деградации внутренних компонентов адаптера.

Основные риски связаны с использованием контрафактных устройств и кабелей без элементов защиты, а также со старой электропроводкой, уточнил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, повреждённая изоляция провода или подгоревшие контакты в розетке многократно повышают вероятность короткого замыкания.

«Если вы заметили повреждение изоляции — дальнейшее использование может быть небезопасным. «Починка» этого места изолентой не устраняет риск, так как если повредился внешний слой, то и внутренний может быть повреждён, что чревато возгоранием», — добавил Елшин.

