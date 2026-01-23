Сертификацию двигателя для SJ 100 перенесли

Российский авиадвигатель ПД-8, предназначенный для установки на самолет SJ 100, импортозамещенную версию SSJ 100, планируется сертифицировать к концу лета 2026 года. Об этом со ссылкой на Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), разработчика двигателя, пишут «Известия».

В октябре прошлого года глава «Ростеха» (головная компания ОДК) Сергей Чемезов утверждал, что сертификация SJ 100, невозможная без предварительной сертификации двигателя, завершится в начале 2026 года. В декабре он говорил, что лайнер сертифицируют в 2026 году, не уточняя дат, и добавлял, что тогда же перевозчикам передадут первые машины.

Таким образом, речь идет о новом переносе сроков, поскольку в ОДК допускают, что сертифицировать двигатель в первом полугодии не получится.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев полагает, что ПД-8 сертифицируют не позднее второго квартала этого года. Однако основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков считает, что если работы удастся завершить в 2026 году, это станет большой удачей.

По его словам, в нормальных условиях разработка нового двигателя даже у лидеров рынка занимает около десяти лет. Создание ПД-8 началось в 2019 году, на базе более мощного ПД-14, который не проверялся в реальной эксплуатации. Поэтому довести установку до ума, скорее всего, получится не раньше 2030 года. Эксперт напомнил, что сертификация — это сложный и непредсказуемый процесс. На исправление даже одного выявленного недостатка могут потратить годы.

В «Ростехе» утверждают, что в процессе испытаний ПД-8 подтверждает свою эффективность, надежность и другие ключевые параметры. Последним на данный момент испытанием стал тест на работоспособность при столкновении со стаей птиц, в ходе которого тушки забрасывали в двигатель из специальной пушки.

Ранее сообщалось, что правительство ожидает в ближайшие четыре года повышения доли отечественных лайнеров в российских авиакомпаниях до 50 процентов к 2030 году. Для реализации этих планов производители должны передать перевозчикам порядка 500 машин. За последний год в России собран один гражданский самолет — Ту-214, модернизированная версия советского Ту-204, хотя планы предполагали производство не менее четырех бортов.