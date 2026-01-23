На Земле произошла слабая магнитная буря

Слабая магнитная буря была зафиксирована на Земле в ночь на пятницу, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Как отметили в ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо". Буря произошла в промежутке между 00:00 и 03:00 мск.

22 января специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупреждали о новых вспышках и магнитных бурях в ближайшее время.