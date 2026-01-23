Спутники Starlink совершили почти 150 тысяч маневров уклонения

148 696 маневров уклонения совершили спутники системы Starlink с 1 июня по 30 ноября 2025 года, чтобы избежать столкновений с другими спутниками или с космическим мусором. Об этом говорится в отчете компании SpaceX Илона Маска, поданном в Федеральную комиссию по связи (FCC) США.

Как сообщает издание South China Morning Post, в документе перечислены 20 самых опасных для спутников Starlink объектов на орбите, из-за которых пришлось менять траекторию. В частности, только на один из них пришлось аж 1143 уклонения за полгода.

Эксперты всего мира отмечают тревожную тенденцию: в будущем ситуация на орбитах станет еще сложнее, поскольку космических аппаратов разных стран запускается все больше. Угрозу представляют конкурирующие спутниковые мегасозвездия для обеспечения глобального интернета.

Между тем, FCC США недавно одобрила развертывание компанией SpaceX еще 7500 спутников Starlink второго поколения. Таким образом, их количество будет доведено до 15 000. Такое расширение позволит SpaceX предоставлять высокоскоростной интернет с низкой задержкой по всему миру, включая улучшенное мобильное и дополнительное покрытие из космоса, говорится в заявлении FCC (цитата по РИА Новости).

Запуск половины космических аппаратов-спутников должен быть осуществлен до 1 декабря 2028 года. Завершение - до декабря 2031 года. Сейчас на орбите работают 9400 спутников. А по информации в Telegram-канале SpaceX, компания за минувший год запустила 3180 аппаратов.

Показательный момент. В 2026 году SpaceX начнет массово понижать орбиты своих спутников Starlink с текущей высоты около 550 километров до 480 километров. Как ранее заявил вице-президент SpaceX по инженерным вопросам Starlink Майкл Николлс, это решение направлено на повышение безопасности на переполненной низкой околоземной орбите. По его словам, процесс переконфигурации затронет все спутники, работающие на высшей отметке, и будет поэтапно завершен в течение года.

Как говорят эксперты, SpaceX идет на этот шаг как раз из-за растущих опасений по поводу орбитальной перегруженности, вызванной активным выводом тысяч спутников для широкополосного доступа в интернет, связи и наблюдения за Землей.

Становится все более горячей и проблема космического мусора. По разным оценкам, в настоящее время у нас над головами летает "свалка" из отработавших свое аппаратов, обломков и фрагментов общей массой более семи тысяч тонн. Это вес груженого железнодорожного состава из более чем 70 вагонов! На околоземных орбитах находится свыше 1 млн космических объектов размером от одного сантиметра. А к 2030 году их число увеличится как минимум в полтора раза.