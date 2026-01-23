Названы сроки запуска первой частной космической станции

Первый в мире частный космический станционный модуль Haven-1 готовится к запуску в 2027 году. Разработка ведется компанией Vast Space - одним из участников программы NASA по созданию коммерческих орбитальных станций для эпохи после вывода из эксплуатации Международной космической станции, сообщает New-Science.ru.

© Российская Газета

Планируется, что США перейдут к системе из нескольких частных станций, и агентство намерено выбрать один или два проекта для финансирования уже в этом году. Изначально запуск модуля Haven-1 был запланирован на 2026 год, но теперь перенесен на первый квартал 2027-го.

Как подчеркивается, компания опережает других конкурентов, таких как Blue Origin и Axiom Space. По мнению экспертов, ключевой фактор здесь - партнерство со SpaceX и применение проверенных технологий. Компактный модуль Haven-1 будет выведен на орбиту одной ракетой Falcon 9, а для его жизнеобеспечения - подачи кислорода и энергии - будет использоваться космический корабль Crew Dragon той же компании.

В открытых источниках приводятся некоторые технические характеристики Haven-1:

масса - 14 000 кг;

длина - 10,1 м;

ширина - 3,8 м;

жилой объем - 45 м³;

электрическая мощность солнечных батарей - 1 кВт.

Планируется, что Haven-1 будет обслуживать 4 члена экипажа.

Генеральный директор Vast Space Макс Хаот подтвердил новый срок запуска, отметив, что создание станции с нуля займет менее четырех лет. Уже завершена сборка первичной конструкции модуля, и начинается этап интеграции систем в чистых помещениях, начиная с системы терморегулирования, с последующим монтажом двигательной установки, внутренних оболочек и авионики. После этого, как сообщается, в конце года планируется провести полную испытательную кампанию совместно с NASA.