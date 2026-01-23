Выявлен новый macOS-троян

В мире macOS появилась новая вредоносная кампания, которая делает ставку не на сложные эксплойты, а на старую добрую социальную инженерию. За ней стоит вредонос MacSync, распространяющийся по модели «вредонос как услуга» — недорогого сервиса для киберпреступников, рассчитанного в том числе на не самых опытных, но очень активных злоумышленников.

MacSync маскируется под установщик облачного хранилища и распространяется через сайты, внешне почти неотличимые от легитимных порталов загрузки.

В одном из зафиксированных специалистами CloudSEK случаев пользователя сначала перекидывало со страницы, имитирующей форму входа в аккаунт Microsoft, а затем — на «официальный» сайт macOS-приложения. Никаких подозрительных файлов там не предлагали. Вместо этого посетителю показывали сообщение об ошибке и рекомендовали «продвинутый способ установки» через Terminal.

Дальше всё происходило по классической схеме ClickFix. Пользователя буквально уговаривали скопировать и вставить одну строку команды, якобы необходимую для завершения установки или исправления сбоя. Команда выглядела безобидно, но на деле скачивала и запускала удалённый вредоносный скрипт. Поскольку действие выполнялось добровольно, macOS не видела в этом ничего подозрительного — Gatekeeper, проверка подписи и прочите защиты просто не срабатывали.

После установки MacSync не торопится себя проявлять. Вредонос работает тихо и делает ставку на длительное присутствие в системе. Одна из его ключевых функций — подмена популярных Electron-приложений для работы с аппаратными криптокошельками, включая Ledger Live и Trezor Suite. Модифицированные версии внешне остаются легитимными, но в нужный момент начинают показывать пользователю «служебные» экраны с сообщениями о сбоях и предложением пройти восстановление.

Такой сценарий может сработать даже спустя несколько недель после заражения. Пользователя просят ввести ПИН-код и сид-фразу якобы для устранения проблемы, и в этот момент контроль над криптоактивами полностью переходит к злоумышленникам. По сути, доверенное приложение превращается в продуманный фишинговый инструмент.

Несмотря на статус «дешёвого MaaS-решения», возможности MacSync выглядят вполне серьёзно. Вредонос умеет собирать данные браузеров, информацию о криптокошельках, содержимое Keychain и файлы. Это делает его опасным не только для частных пользователей, но и для корпоративных устройств, где macOS всё чаще используется как рабочая платформа.