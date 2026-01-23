Пользователи сообщили о проблеме с будильником в iPhone

Пользователи смартфонов Apple начали жаловаться на встроенный в iPhone будильник, который перестал работать стабильно. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По словам журналистов, они обратили внимание на большое количество жалоб владельцев iPhone. Оказалось, что у многих встроенный в iOS будильник перестал срабатывать или начал срабатывать без звука. Авторы заявили, что проблема могла возникнуть из-за сброса настроек.

В материале говорится, что в настройках конкретного будильника можно выбрать мелодию, которая будет проигрываться в указанное время. Также можно указать, чтобы будильник срабатывал без звука.

«Чтобы проверить, затронула ли вас эта ошибка, просто откройте приложение "Часы" на своем устройстве и нажмите на будильник в списке. Убедитесь, что в настройках звука выбран режим "Мелодия звонка", а не "Нет"», — объяснили журналисты.

Специалисты рассказали, что если будильник настроен правильно, то он сработает даже в том случае, если iPhone находится в бесшумном режиме. Apple пока не отреагировала на проблему.

