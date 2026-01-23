Ученые вновь заговорили о нетипичной природе межзвездного объекта 3I/ATLAS

Американский астроном Дрю Досс приступил к изучению новых фотографий межзвездного объекта 3I/ATLAS и заявил о получении очередных доказательств его нетипичной природы, пишет aif.ru со ссылкой на канал ученого в соцсети X.

На снимках от 21 января виден выраженный пылевой хвост, который, вопреки ожиданиям, направлен не от Солнца, а почти противоположно движению объекта — подобно инверсионному следу самолета.

Такое поведение, по мнению Досса, указывает на то, что частицы пыли значительно крупнее, чем у обычных комет. Ученый предположил, что это может быть связано с миллиардами лет воздействия галактических космических лучей, которые сделали материал объекта хрупким и склонным к отслаиванию.

Полученные данные исключают ряд ранних гипотез, включая версии об искусственном происхождении или наличии двигательной установки. Астроном заключил, что 3I/ATLAS требует создания новой классификации и не может считаться просто кометой.

Напомним, объект был обнаружен в июле 2025 года и с тех пор вызывает споры в научном сообществе. В декабре он максимально сблизился с Землей, а сейчас направляется к системе Юпитера. Ранее станции в России, Китае и США фиксировали его повторное сканирование нашей планеты.