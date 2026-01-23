Названы самые частые виды ремонта смартфонов в России

Разбитый дисплей и износ аккумулятора стали самыми распространенными причинами обращения россиян в сервисные центры по ремонту смартфонов в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ритейлера «М.Видео» со ссылкой на статистику сервисного центра «М.Мастер».

В сегменте платных услуг почти половина всех обращений – 46% – связана с заменой разбитого экрана, поврежденного в результате падений или ударов. На втором месте находится деградация аккумулятора: на слабую батарею приходится 29% обращений, при этом пользователи чаще всего жалуются на резкое снижение автономности. Еще 19% случаев связаны с проблемами зарядки из-за поврежденных шлейфов и разъемов, а 6% обращений обусловлены разбитой задней крышкой смартфона.

В гарантийном ремонте наиболее частой причиной стало полное отсутствие включения устройства или его постоянная перезагрузка – на такие неисправности пришлось 27% обращений. Быстрый разряд аккумулятора занял второе место с долей 16%. Далее следуют сбои в работе камеры и зависания системы – по 8% каждый. Проблемы с зарядкой составили 7% гарантийных обращений.

Также пользователи нередко сталкивались с неисправностями связи: случаи, когда смартфон не распознает SIM-карту, составили 6%, а нестабильная работа в мобильной сети – 5%. На перегрев устройств и отсутствие звука пришлось по 4% обращений. Реже фиксировались жалобы на проблемы с Wi-Fi – 3%, а также на вздутие аккумулятора, сбои Face ID и выгорание экрана – по 2%.