Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) отреагировало на слухи об исчезновении гравитации на Земле. Об этом сообщает New York Post.

Согласно теории заговора, распространяющейся в соцсетях, 12 августа 2026 года Земля на семь секунд лишится гравитации, что повлечет десятки миллионов жертв. Авторы теории ссылаются на якобы рассекреченный документ о так называемом проекте «Якорь» с бюджетом в 89 миллионов долларов (около 6,9 миллиарда рублей), в рамках которого ведется подготовка к смертоносному катаклизму.

Специалисты НАСА опровергли эти спекуляции.

«Земля не потеряет гравитацию 12 августа 2026 года», — заявил представитель агентства в официальном комментарии.

Он также напомнил, что гравитация Земли зависит от ее массы. По его словам, чтобы «потерять» гравитацию, нужно лишиться значительной части массы, а этого в ближайшем будущем не произойдет.

