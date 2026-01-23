Какие планшеты чаще всего покупали россияне в конце 2025 года
Россияне стали покупать планшетов почти в три раза больше в конце прошлого года по сравнению с тем же периодом 2024-го. Такие данные приводит AliExpress СНГ по итогам четвертого квартала 2025 года.
Покупатели чаще всего выбирали устройства от Lenovo, OnePlus, Xiaomi и Blackview. Лидером продаж стал планшет Lenovo XiaoXin Pad Pro с большим 12,7-дюймовым экраном и мощной батареей.
© Lenovo
В тройку самых популярных также вошли:
OnePlus Pad 3 — флагманская модель с чётким экраном и одним из самых производительных процессоров на рынке.
© OnePlus
Lenovo Legion Y700 2025 — компактный игровой планшет с экраном на 165 Гц.
© Lenovo
За весь 2025 год топ самых продаваемых планшетов на платформе выглядел вот так:
- Xiaomi Redmi Pad
- POCO Pad Global Version
- Lenovo Xiaoxin Pad
- Xiaomi Pad 7
- Lenovo Xiaoxin Pad Pro
- Teclast T60
- Teclast P85T
- Xiaomi Redmi Pad SE
- Teclast T50 Plus
- CHUWI Hi10X Pro