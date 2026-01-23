Honor Magic V6 получит самую емкую батарею среди складных смартфонов

Появились новые слухи о будущем складном смартфоне Honor Magic V6. Согласно СМИ, его главной особенностью может стать «рекордно большая батарея для устройств такого формата».

© Ferra.ru

Инсайдеры сообщают, что в новинку установят аккумулятор «уровня 7000 мАч». При этом он будет тоньше и легче, чем у прошлой модели Magic V5.

В качестве процессора, вероятно, внутри будет использован Snapdragon 8 Elite Gen 5. Но производитель может улучшить его.

Также ходят слухи о мощной камере. Возможно, две камеры с разрешением 200 мегапикселей каждая — основную и перископическую.

Есть вероятность, что Honor Magic V6 выйдет в Китае в конце февраля — начале марта.