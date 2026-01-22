Раскрыта загадка возникновения жизни после гибели динозавров

Астероид, упавший на Землю 66 млн лет назад и уничтоживший динозавров, не только вызвал глобальную катастрофу, но и неожиданно создал условия для стремительного восстановления жизни. Новое исследование показало, что первые новые виды морского планктона появились уже в течение первых тысяч лет после удара — по геологическим меркам практически мгновенно. Работа опубликована в журнале Geology.

Долгое время считалось, что после удара астероида, сформировавшего кратер Чиксулуб в районе современного Мексиканского залива, экосистемам потребовались десятки тысяч лет, прежде чем начали появляться новые виды. Однако новый анализ показал, что эта оценка была завышенной.

Ранее ученые определяли скорость восстановления, исходя из предположения, что осадки на морском дне накапливались с той же скоростью, что и до катастрофы. Но массовое вымирание планктона и резкое усиление эрозии суши после гибели растительности нарушили этот процесс. В результате геологические слои, относящиеся к границе мела и палеогена, формировались неравномерно, что искажало временные оценки.

Чтобы уточнить хронологию, исследователи использовали редкий, но надежный временной маркер — изотоп гелий-3. Он поступает в океанические осадки с постоянной скоростью из космической пыли, поэтому его концентрация позволяет точно определить, сколько времени «записано» в том или ином слое пород. Проанализировав образцы с шести участков в Европе, Северной Африке и Мексиканском заливе, ученые смогли пересчитать реальную скорость накопления осадков.

Результаты оказались поразительными. Один из ключевых видов фораминифер, который считается индикатором восстановления экосистем, появился всего через 3,5–11 тысяч лет после удара астероида. Более того, некоторые новые виды планктона возникли менее чем через 2 тысячи лет после катастрофы. Всего за несколько тысяч лет сформировалось от 10 до 20 новых форм, положивших начало восстановлению морских экосистем, продолжавшемуся затем около 10 млн лет.

Ученые подчеркнули, что эти результаты важны не только для понимания прошлого Земли. Они показывают, что при подходящих условиях биосфера способна к быстрому обновлению, что может быть обнадеживающим сигналом и в контексте современных экологических кризисов, вызванных деятельностью человека.

