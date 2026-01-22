В космическом облаке у далекой звезды обнаружен загадочный объект

Международная команда астрономов зафиксировала редкое и необычное явление: у далекой звезды обнаружилось гигантское облако газа и пыли, в котором дуют «ветры» из испаренных металлов. Именно это облако почти на девять месяцев резко ослабило свет звезды, сделав ее в 40 раз тусклее обычного. Наблюдения проводились с помощью телескопа Gemini South в Чили — одной из двух установок Международной обсерватории Gemini. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AstroJournal).

© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld & M. Zamani

Речь идет о звезде J0705+0612, расположенной примерно в 3 тысячах световых лет от Земли. В сентябре 2024 года ее яркость внезапно начала падать и оставалась аномально низкой до мая 2025 года. По словам астрофизика Надии Закамской из Университета Джона Хопкинса, такие события крайне редки: звезды, подобные Солнцу, «не гаснут без причины».

Анализ данных показал, что свет звезды был временно перекрыт огромным облаком газа и пыли диаметром около 200 млн километров. Оно находится примерно в 2 млрд километров от звезды и, как выяснилось, гравитационно связано с неким вторичным объектом — массивным телом, обращающимся по далекой орбите. Его природа пока неясна: это может быть крупная планета, коричневый карлик или даже маломассивная звезда.

Ключевую роль в исследовании сыграл спектрограф GHOST, установленный на Gemini South. Он позволил не только определить химический состав облака, но и впервые напрямую измерить движение газа внутри подобной структуры. В спектрах были обнаружены линии железа, кальция и других металлов, а также зафиксированы потоки газа — своего рода «металлические ветры», распространяющиеся внутри облака.

Особенно интригующим оказалось то, что система уже очень старая — возраст звезды превышает 2 млрд лет. Это означает, что облако не является остатком раннего этапа формирования планет. По одной из гипотез, оно могло образоваться сравнительно недавно в результате столкновения двух планет во внешней части системы, что привело к выбросу большого количества пыли и газа.

Ученые отметили, что открытие дает уникальное представление о том, насколько динамичными могут оставаться планетные системы даже спустя миллиарды лет после своего формирования. Новые инструменты, такие как GHOST, позволяют буквально «заглядывать внутрь» подобных скрытых структур и изучать процессы, которые ранее оставались недоступными наблюдениям.