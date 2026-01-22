Корабль New Shepard с шестью туристами отправился в суборбитальный полет

Американский многоразовый корабль New Shepard компании Blue Origin с экипажем из шести туристов стартовал в суборбитальный полет. Об этом сообщила компания.

© Blue Origin/Youtube

Старт состоялся в 11:27 (в 19:27 по мск) со стартовой площадки Corn Ranch в штате Техас. Полет продлится 10–11 минут.

На борту находятся предприниматель Тим Дрекслер, путешественник Альберто Гутьеррес, акушер-гинеколог Линда Эдвардс, международный девелопер Ален Фернандес, бывший пилот истребителя F-15 Джим Хендрен, а также директор по запускам кораблей компании Blue Origin Лаура Стайлз.

В ходе полета капсула с экипажем поднимется на высоту до 105 км — чуть выше линии Кармана (100 км), условно принимаемой за границу между атмосферой Земли и космосом. В высшей точке траектории пассажиры проведут несколько минут в состоянии невесомости, после чего капсула совершит мягкую посадку с использованием парашютной системы. Ракета-носитель в автоматическом режиме вернется на Землю и совершит вертикальную посадку.

Стоимость суборбитального полета для туристов составляет около $500 тыс.

Blue Origin была основана предпринимателем Джеффом Безосом и конкурирует на рынке космического туризма с Virgin Galactic, где билет стоит $600 тыс. Всего на корабле New Shepard уже летали около 80 человек.

В апреле New Shepard отправился в космос с полностью женским экипажем, в состав которого вошла певица Кэти Перри.

Ранее экипаж миссии Crew-11 с заболевшим астронавтом вернулся на Землю на корабле Crew Dragon.