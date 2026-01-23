В окрестностях Рима нашли 2000-летний храм Геракла

В восточных пригородах Рима археологи из Специального управление по надзору Рима раскрыли масштабный комплекс, который использовался с V века до н. э. по I век н. э. Раскопки ведутся в районе парка Акация 2 вдоль Виа ди Пьетралата и охватывают около четырех гектаров.

Древняя дорога и ее роль в развитии территории

Центральным элементом памятника стала длинная дорога, проходившая вдоль водного канала, впадавшего в реку Аниене. Вероятно, она развивалась по еще более древнему маршруту, но первые надежные следы организованной дороги относятся к III веку до н. э.

Один участок представлял собой утоптанную грунтовую трассу, другой был прорезан прямо в туфовом склоне. В I веке н. э. дорогу перестроили, уложили новое покрытие и обрамили каменной кладкой. В породе до сих пор видны колеи от повозок — редкое свидетельство древнего транспорта. После I века н. э. дорога утратила значение, а вдоль нее появились захоронения II–III веков.

Небольшое культовое сооружение и его значение

В конце дороги археологи обнаружили сацеллум — небольшое культовое сооружение размером примерно 4,5 × 5,5 метра. Стены построены из туфа, мягкого вулканического камня, который легко обрабатывался и потом покрывался штукатуркой. Внутри находятся основание алтаря и ниша для статуи, с самой статуэткой Геракла. Под полом нашли вотивные подношения: терракотовые фигурки, изображения частей тела и животных.

Такие дары обычно приносили в надежде на помощь или исцеление. Их характер указывает на культ Геракла, широко распространенный вдоль Виа Тибуртина, связывавшей Рим с Тибуром. Бронзовые монеты позволяют датировать святилище концом III или II века до н. э.

Монументальные гробницы знати

Одним из самых впечатляющих открытий стал большой погребальный комплекс республиканской эпохи, высеченный в туфовом валу рядом с Виа ди Пьетралата. Комплекс состоит из двух параллельных коридоров, ведущих к двум камерным гробницам, обе датируются IV–началом III веков до н.э.

Гробница имеет монументальный вход, вырубленный прямо в скале и перекрытый массивной каменной плитой. Внутри археологи нашли большой саркофаг из пеперино — плотного итальянского известняка, три урны и разнообразные погребальные предметы: керамические и расписные вазы, кувшин, зеркало и небольшую чашку.

Во второй гробнице археологи обнаружили останки мужчины со следами трепанации черепа — редкого примера ранней хирургии. Исследователи считают, что обе усыпальницы принадлежали влиятельной семье и имели общий монументальный фасад.

Загадка двух бассейнов

Также значимыми находками стали два огромных бассейна. Восточный, длиной около 28 метров, был облицован штукатуркой и явно предназначался для воды, но его точная функция остается неясной. Южный бассейн глубиной до четырех метров имел пандусы, но не имел очевидных водных каналов.

Подобные сооружения известны в Габиях, где их связывают с культовыми практиками. Это позволяет предположить, что и здесь бассейны могли использоваться в ритуальных целях, хотя хозяйственное назначение полностью не исключено.

«Эти открытия показывают, что современные пригороды Рима по-прежнему хранят глубокую историческую память», — отметила Даниэла Порро, специальный инспектор Рима.

Археолог Фабрицио Санти добавил, что находки открывают «захватывающие возможности для исследований».