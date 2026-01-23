Складной смартфон Oppo Find N6 получит очень быструю зарядку

В Китае прошли сертификацию два новых смартфона — складной Oppo Find N6 и флагман OnePlus 15T. А значит, их анонс может состояться уже в ближайшие недели.

Как следует из данных сертификации, Oppo Find N6 будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт. Скорее всего он, как и прошлая модель, сохранит поддержку беспроводной зарядки. По слухам, это будет первый в мире складной смартфон на новейшем Snapdragon 8 Elite Gen 5.

OnePlus 15T, согласно сертификации, будет заряжаться ещё быстрее — с поддержкой мощности до 100 Вт по проводу. Однако, по данным инсайдеров, беспроводной зарядки в этой модели не будет.

Изначально планировалось, что Oppo Find N6 выйдет в январе, но, по последней информации, его запуск могут перенести на март. OnePlus 15T также ожидают примерно в марте.

Свежие слухи, кстати, указывают на отмену глобальных версий обоих устройств. Но это не точно.