Маск: Tesla может начать продажу роботов Optimus в 2027 году

Глава Tesla Илон Маск заявил, что уже к концу 2027 года компания может начать продажу своих человекоподобных роботов Optimus.

© Global look

"У нас есть несколько роботов Tesla Optimus, которые выполняют простые задачи на заводе. Полагаю, что к концу года они будут выполнять более сложные задания, - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. - Полагаю, что к концу следующего года мы будем продавать человекоподобных роботов общественности".

Идею производства человекоподобных роботов Маск выдвинул в августе 2021 года. В октябре 2024 года гуманоидный робот Optimus был представлен публике. Маск отмечал, что его стоимость составит от $20 тыс. до $30 тыс. и "каждый сможет себе его позволить". В мае 2025 года Маск показал, как робот танцует, а в октябре появились кадры с Optimus на красной дорожке в Голливуде, где тот продемонстрировал приемы кунг-фу.