Обнаружен «тайник» с инструментами древних людей

Неандертальцы, как выяснилось, были куда более предусмотрительными и технологичными, чем принято считать. В итальянских Альпах ученые обнаружили набор каменных инструментов возрастом в десятки тысяч лет, который древние люди целенаправленно принесли с собой в высокогорную пещеру.

© Российская Газета

Статья в Journal of Quaternary Science посвящена артефактам в так называемых "медвежьих пещерах" - местах, где археологи ранее находили сотни скелетов пещерных медведей. Особое внимание ученых привлекла пещера Дженероза, расположенная на высоте около 1450 метров над уровнем моря. Среди костей животных там обнаружили 16 каменных орудий, принадлежавших неандертальцам.

Анализ показал, что инструменты были изготовлены из качественного кремня и радиолярита, добытых значительно ниже по склону горы, в нескольких километрах от пещеры. Это исключает случайное происхождение находки и говорит о продуманном выборе материала. Более того, в самой пещере не обнаружено следов производства - отщепов и заготовок, что указывает: орудия принесли уже готовыми.

Микроскопические исследования выявили на кромках характерные следы многократной заточки и использования. Иными словами, это были не одноразовые предметы, а многофункциональные инструменты, рассчитанные на длительное применение в сложных условиях.

Авторы работы считают, что неандертальцы заранее формировали "походные наборы", которые брали с собой в горы. Возможно, найденные инструменты были оставлены в пещере намеренно - как запас, к которому планировали вернуться. По какой причине этого не произошло, остается загадкой, но сама находка радикально меняет представления о поведении и мышлении неандертальцев в экстремальной среде.