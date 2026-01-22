Раскрыта тайна строителей Стоунхенджа

Камни Стоунхенджа, похоже, проделали путь на Солсберийскую равнину вовсе не "по воле природы". Британские исследователи рассказали о работе, которая впервые современными методами проверила популярную гипотезу: будто гигантские валуны могли быть принесены сюда ледниками около 20-26 тысяч лет назад.

Ранее уже было установлено, что часть материала для памятника добывали далеко от места строительства - на территориях нынешних Уэльса и Шотландии. Поэтому главный спор заключался в том, как именно камни преодолели большие расстояния: их доставили люди или природа сделала это "сама".

Авторы новой статьи, опубликованной в Communications Earth & Environment, предложили прямую проверку. Если бы ледник действительно перемещал породу из Уэльса или Шотландии, в местных реках должны были сохраниться микроскопические минералы - циркон и апатит - как своего рода геологический "след" этого пути. Эти зерна можно датировать по соотношению урана и свинца, поскольку при формировании минералы захватывают радиоактивный уран, который со временем распадается.

Команда проанализировала более 700 таких зерен в песках рек Солсберийской равнины и не обнаружила характерного "отпечатка" последнего ледникового периода. Возраст найденных цирконов оказался в диапазоне от 300 миллионов до 2,8 миллиарда лет, а самые молодые апатиты датируются примерно 60 миллионами лет - но следов минералов возрастом 20-26 тысяч лет, которых ожидали при ледниковом переносе, не оказалось.

Вывод звучит довольно определенно: камни Стоунхенджа оказались здесь не случайно и не из-за древних ледников. Скорее всего, их сознательно выбрали и доставили люди - а значит, история знаменитого памятника становится еще более "человеческой".