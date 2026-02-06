Эффект Розенталя: как нами управляют чужие ожидания

Мы привыкли думать, что действуем исходя из собственных способностей, усилий и решений. Однако психологические исследования показывают: на наше поведение и результаты нередко влияют не столько объективные факторы, сколько ожидания окружающих. Этот феномен известен как эффект Розенталя. Подробнее о том, что он из себя представляет, читайте в материале «‎Рамблера».

© Людмила Чернецкая/iStock.com

Эффект Розенталя — один из самых изученных и при этом самых недооцененных механизмов социальной психологии.

Речь не о внушении или манипуляции в прямом смысле, а о том, как установки, прогнозы и даже мимолетные оценки других людей постепенно формируют реальность, в которой мы начинаем вести себя «в соответствии с ожиданиями».

Как появился эффект Розенталя?

Феномен получил свое название в честь психолога Роберта Розенталя, который в 1960-е годы вместе с педагогом Ленором Джейкобсоном провел эксперимент, который впоследствии перевернул представление о влиянии чужих ожиданий. В одной из американских школ учителям сообщили, что на основе тестов удалось выявить учеников с высоким интеллектуальным потенциалом. На самом деле дети, внесенные в этот список, были выбраны случайно.

Через несколько месяцев именно эти ученики продемонстрировали заметный рост успеваемости. Их реальные способности не изменились — изменилось отношение учителей: больше внимания, больше терпения, больше поддержки. Этих микросигналов оказалось достаточно, чтобы также изменить поведение самих детей и их результаты.

В чем сила ожиданий?

Ключевая особенность эффекта Розенталя кроется в неосознанности. Люди редко намеренно подталкивают других к успеху или провалу. Чаще это происходит через едва заметные поведенческие сигналы: интонацию, выражение лица, выбор слов, уровень доверия, желание помогать или, наоборот, дистанцироваться. Таким образом человек, от которого ждут успеха, получает:

больше возможностей проявить себя;

более мягкую реакцию на ошибки;

позитивную обратную связь.

«Мозговой дождь»: как очистить сознание и активировать мозг

В ответ он становится увереннее, активнее и действительно показывает лучшие результаты. Тот же механизм работает и в обратную сторону — при заниженных ожиданиях.

Эффект Голема: теневая сторона ожиданий

Негативной формой эффекта Розенталя считается так называемый эффект Голема. Если окружающие изначально воспринимают человека как неспособного, проблемного или слабого, это тоже начинает отражаться в их поведении и отношении к нему.

Когда человеку не доверяют, не поручают большие задачи, часто критикуют, его мотивация снижается, ошибки учащаются, что, в итоге и подтверждает первоначальное мнение окружающих. Так формируется замкнутый круг, разорвать который бывает крайне сложно.

Влияние на карьеру

Хотя эффект Розенталя впервые изучали в образовательной среде, сегодня его активно исследуют в организациях и бизнесе. Ожидания руководителя напрямую влияют на эффективность сотрудников. Работникам, от которых ждут высоких результатов, чаще доверяют сложные задачи, дают больше автономии и возможностей для роста.

Это не означает, что ожидания «создают» талант. Однако они определяют условия, в которых этот талант будет либо раскрываться, либо подавляться. Даже нейтральное отношение часто оказывается менее продуктивным, чем умеренно позитивное ожидание.

Родительские ожидания и личность ребенка

В семейной системе эффект Розенталя проявляется особенно остро. Родители, сами того не замечая, с раннего детства транслируют детям свои установки: «ты способный», «ты сложный», «ты безответственный», «ты болтушка», «ты гуманитарий». Со временем ребннок начинает воспринимать эти оценки как часть своей идентичности.

Важно, что в этом контексте речь идет о долгосрочном влиянии на человека в будущем: на его уверенность в себе и готовность пробовать новое. Именно поэтому психологи все чаще говорят о необходимости аккуратного использования ярлыков — даже положительных, уточняется в издательстве Forbes.

Ожидания в отношениях и социальной жизни

Эффект Розенталя распространяется и на партнерские, и дружеские отношения. Так, например, если женщина воспринимает мужчину как ответственного, надежного, эмоционально зрелого и верит в него, ему проще соответствовать этой роли. Если же его воспринимают как инфантильного, это ожидание начинает закрепляться в динамике общения.

Социальная психология показывает: люди склонны подстраиваться под то, кем их считают, особенно в значимых отношениях. Это объясняет, почему смена окружения иногда приводит к резким личностным изменениям без какой-либо внутренней трансформации.

Где проходит граница между ожиданием и давлением?

Важно отличать эффект Розенталя от навязанного перфекционизма. Ожидания работают только тогда, когда они:

реалистичны;

не сопровождаются угрозой наказания;

дают пространство для ошибок.

Если ожидание превращается в жесткое требование, эффект может быть обратным — тревожность и снижение результатов. Именно поэтому современные исследования подчеркивают: поддерживающее ожидание эффективнее, чем контроль.

Таким образом, эффект Розенталя доказывает, что мы постоянно реагируем на сигналы окружающих — даже тогда, когда считаем себя полностью автономными. Ожидания не обладают магической силой, но они способны незаметно менять контекст, в котором мы принимаем решения, совершаем ошибки и достигаем результатов.

Понимание этого механизма важно не только для психологов и педагогов. Оно будет полезно всем, кто в том или ином виде взаимодействует с людьми. Осознанное формирование позитивных ожиданий — в обучении, управлении, воспитании — позволяет создавать условия, в которых человек быстрее раскрывает потенциал.

Ранее мы рассказывали про эффект самосаботажа, из-за которого мы мешаем себе достигать целей.